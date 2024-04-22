شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار هالة صدقى فى عزاء الراحل صلاح السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت الفنانة الكبيرة هالة صدقي في عزاء الراحل صلاح السعدني، أثناء تقديمها واجب العزاء، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد حضر العزاء كل من: الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، والفنان إياد نصار، والفنان كريم فهمي، والمخرج محمد سامي، والفنان حمدي الوزير، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة وفاء عامر، والمخرج خالد جلال، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة مي نور الشريف، والفنانة عزة لبيب، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان عمر مصطفى متولي، والفنانة ميرنا جميل، والإعلامية إنجي علي، والإعلامي طارق علام، والفنانة ملك أحمد زاهر، والفنانة داليا شوقي، والإعلامي محمد الغيطي، والفنانة نادية مصطفى.

وحضر كذلك الفنان الكبير حسين فهمي، والفنانة هالة صدقي، والفنان نبيل الحلفاوي، والمخرج محمد يس، والكاتبة سماح ابو بكر عزت، والفنانة مها نصار، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة كارولين عزمي، والفنانة دنيا سامي، والمخرجة بتول عرفة، والفنان شريف رمزي، والفنان سامي مغاوري، والفنان شريف خير الله، والفنانة نهال عنبر، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة رنا رئيس، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة سارة عبد الرحمن.

‎ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎ الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

‎شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.