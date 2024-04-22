شقراء وجميلة.. أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته بحفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:48 صباحاً - احتفل منذ قليل إسماعيل فاروق مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه في ساحة مسجد محمد علي.

وشهد حفل الزفاف ظهور النجمة دينا فواد وكارولين عزمي وكان من أبرز الحضور الفنان محمد رجب وخطيبته .

خطيبة محمد رجب الجديدة

ولفتت خطيبة الفنان المصري الأنظار بجمالها اللافت وظهورها المميز حيث تعد تلك المرة الأولى التي تظهر فيها مع خطيبها محمد رجب في أي مناسبة.

زواج محمد رجب

يُذكر أن الفنان محمد رجب كان متزوجًا من سيدة سعودية الجنسية تُدعى “غدير”، بعد قصة حب مفاجئة أنتهت بالأنفصال، وأعلن “رجب” خبر الطلاق قبل سنوات دون أن يذكر السبب، ويعيش إبنه الوحيد يوسف مع والدته في السعودية، ويحرص النجم المصري على السفر إليه باستمرار لقضاء بعض الوقت معه.

اسماعيل فاروق :

يذكر أن آخر أعمال إسماعيل فاروق هو مسلسل حق عرب، الذى عرض فى شهر رمضان 2024 المنقضى وحقق نجاحاً كبيراً، والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ “عطوة” يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

عبر المخرج اسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل حق عرب الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم احمد العوضي؛ وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر ورياض الخولي وآخرين.

وقال اسماعيل فاروق إنه لم تحدث أزمة مع الرقابة نهائيا خلال تصوير مسلسل حق عرب؛ مشيرا إلي أن هناك تفاهم كبير بيننا خلال تصوير الأحداث؛ والهدف الأكبر هو تقديم عمل يليق بمجتمعنا المصري والعربي؛ ولا يكون مبتذل ولا اي شئ يغير من عادتنا أو تقاليدنا.

وأشار اسماعيل فاروق أن علاقته مع الرقابة لم يكن بها أي صراع نهائيا خاصة في قصة المسلسل نفسها أو المشاهد التي تم تصويرها.

وكانت قد وجهت نقابة المهن السينمائية التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل “حق عرب” المشارك في السباق الرمضاني 2024؛ وذلك بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل علي المستوي النقدي والمستوي الشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان صادر لها: “السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل “حق عرب” هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي”.

الخليج 365

الخليج 365

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