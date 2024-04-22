الفخراني وإسعاد يونس ومحمد منير.. نجوم الفن في عزاء صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شهد عزاء الفنان صلاح السعدني حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، والذي يقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

شارك في استقبال المعزين داخل العزاء، كلًا من من الفنان محمود البزاوي، والفنان نبيل الحلفاوي، والفنان أحمد رزق، والفنان أحمد عتريس، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان محمد محمود عبد العزيز، بجانب أحمد السعدني، نجل الفنان الراحل صلاح السعدني.

وتوافد العديد من الفنانين ونجوم الرياضة والإعلاميين على عزاء الفنان صلاح السعدني، وفي مقدمتهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان يحيى الفخراني، محمد هنيدي وإسعاد يونس وأحمد حلمي، وأحمد السقا وصفاء الطوخي وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا والموسيقار هاني مهنا وأحمد زاهر وابنته ملك زاهر، وروجينا وماجدة زكي وسيد رجب والسيناريست تامر حبيب وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير ومحمد ثروت ومجدي كامل وزوجته مها أحمد ولقاء سويدان ومحمد لطفي وفاروق فلوكس ومحمد عبد الحافظ وأحمد آدم.

كما قدم واجب العزاء أيضًا: الفنانة فردوس عبد الحميد وميمي جمال ومي عزالدين وإدوارد وماجد المصري، وداليا مصطفى وعمرو محمود ياسين، ميرفت أمين وريهام عبد الغفور وباسم سمرة، وصابرين وكريم عبد العزيز أشرف عبد الباقي وياسر جلال وزينة وسلوى خطاب، مايان السيد، والإعلامي محمود سعد والإعلامية إنجي علاء.

وحضر الكينج محمد منير، والمطربة أنغام، والفنان محمد رمضان.

وحضرت الفنانة منة شلبي والفنانة هند صبري، على الحضور وتقديم واجب العزاء في الراحل صلاح السعدني، والمقام حاليا في مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

ورحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، الفنان صلاح السعدني، وأقيمت صلاة الجنازة بعد عصر نفس اليوم، وتقام حاليًا مراسم العزاء في مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في وقت سابق إقامة عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مساء اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، واقتصار حضور العزاء على المعزيين فقط، من الأسرة والزملاء والزميلات بالوسط الفني، دون تغطية صحفية، أو إعلامية".

اقرأ أيضا..

لماذا يغيب أكرم السعدني عن حضور عزاء عمه صلاح السعدني؟

باسم سمرة عن "عيسى الوزان" في "العتاولة": "ده معلم في بولاق وبعت لي صور بدله على الواتس"