شريف إدريس عن عزاء صلاح السعدني: "كان ملحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علق الفنان شريف إدريس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك على عزاء النجم الكبير صلاح السعدني

وكتب إدريس: "ده كان ملحمة في حبك يا عم صلاح ماكانش مجرد عزا، الله يرحمك ويحسن إليك على قد محبة الناس ليك"

ورحل الفنان الكبير صلاح السعدني عن عالمنا يوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عام، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة

وقدم السعدني خلال مشواره الفني أعمال هامة في السينما منها: "الأرض، أغنية على الممر، فوزية البرجوازية، ملف في الآداب، الموظفون في الأرض، الغول"

ومن أبرز أعماله في التليفزيون: "ليالي الحلمية، أرابيسك، النوة، الناس في مفر عسكر، صيام صيام، أبنائي الأعزاء شكرا"