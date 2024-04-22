بعد نسخته التركية.. ليلى سامي تنضم لمسلسل "امرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - انضمت البلوجر ليلى سامي لفريق عمل مسلسل "امرأة" بنسخته العربية المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وتجسد "ليلى" بالمسلسل شخصية فتاة تتعرض لظروف قاسية بعد مرورها بعلاقة حب ولكنها تنقلب رأسا على عقب.

وتدور الأحداث الدرامية للعمل حول امرأة تتزوج من رجل تحبه وتنجب منه طفلين قبل أن يختفي في ظروف غامضة فتبدأ البحث عنه من دون جدوى، وبعد سنوات من العذاب والظروف المعيشية الصعبة يظهر الزوج فجأة فتكتشف البطلة أنه متزوج ولديه عائلة، فتبدأ الصراعات لاكتشاف لغز الماضي.

المسلسل يضم في بطولته مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني صليبا وطوني عيسى، نقولا دانيال، وتقلا شمعون، وعدد كبير من الفنانين.

جمع المسلسل بنسخته التركية التي عرضت عام 2017 النجمان أوزجي أوزبيرنشجي وجانر سيندروك، بالإضافة الى عدد من الفنانين ونجوم الدراما التركية.