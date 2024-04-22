هل سترتدي الفستان الأبيض قريباً؟.. دينا الشربيني تكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن حقيقة دخولها في قصة حب جديدة، وسبب تأخرها في ارتداء الفستان الأبيض.

ووجهت ريم ميلاد مذيعة برنامج "اي تي بالعربي" سؤال للفنانة دينا الشربيني، في لقاء نشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "متى هنشوف دينا الشربيني في دور الأم الحقيقي؟، وما سبب تأخر دينا في ارتداء دينا الفستان الأبيض؟".

وردت، دينا الشربيني، قائلة: "حقيقي معرفش.. إن شاء الله مفيش حاجة متاخرة"، وأضافت أنها تعيش قصة حب جديدة.

ووجهت مذيعة "اي تي بالعربي" سؤالًا آخر لدينا الشربيني، قائلة: "لو بقيتي أم تحبي يكون عندك ولد أو بنت؟، لترد عليها دينا: "يكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي".

وردت دينا الشربيني عن سؤال حول حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل كامل العدد +1 سيتم إنتاجه قريبا، قائلة: "صناع المسلسل والمخرج خالد الحلفاوي لو عندهم فكرة تناسب عمل جزء ثالث يعجب الناس ليه لأ، المسلسل السنة دي ناجح واحنا بنحبه والمخرج عامل حالة حلوة والأولاد كلهم يجننون".

مسلسل كامل العدد +1، عرض في دراما رمضان 2024، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.

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