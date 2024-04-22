شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة المعتزلة حنان تحتفل بزفاف ابنتها وسط الأهل والأقارب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة المعتزلة حنان، زوجة الفنان سامح الصريطي، بحفل زفاف ابنتها وسط الأهل والأقارب في أحد الفنادق الشهيرة، حيث شهد الحفل حالة من الفرحة والغناء، وحضر الحفل كل من: الفنان حسام حسني والمطرب حميد الشاعري ومنى عبد الغني.

وسبق أن علق الفنان سامح الصريطي، على زواجه من الفنانة والمطربة المعتزلة حنان، وقال: "شعرت بقرب كبير منها، وأحسست أن الإحساس الذي أشعر به، هي أيضا تشعر به".

وقال خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "نتعامل مع بعض كأصدقاء وكأحباب، ولكن كان هناك شيء آخر بدأ يتسلل بداخلنا، وقلت لها "أظن مش فاضل غير أننا نتجوز".

وأضاف: "عندما زرتها لأول مرة، رأيت أنها فرصة مناسبة لأتقدم إليها، وقلت لها تلك الجملة، وكنت أعلم حبها للبقدونس، فأحضرت لها حزمة بقدونس، وكنت أريد أن أقول لها من خلال إحضاري له، أنني ما زلت أتذكر أنك تحبين البقدونس، لذلك أحضرته لكِ، وكنت أخبئه خلف ظهري، وتقمصت دور روميو".



ابنه المطربة المعتزلة حنان تحتفل بزفاف ابنتها وسط الأهل والأقارب



الاحتفال بحفل الزفاف



الشاعري في حفل الزفاف



الفنان حميد الشاعري في حفل الزفاف



جانب من الحفل



جانب من حفل الزفاف