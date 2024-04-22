شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أمبر هيرد.. فاتنة هوليود التى انهارت شعبيتها لقطع اصبع جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد نجمة هوليود أمبر هيرد التي تعد من أجمل النساء في هوليود وصاحبة أجمل وجه في أكثر من استفتاء رسمي صنفت بسببه على أنها الأجمل في العالم.

أمبر هيرد التي ولدت زي النهارده 22 ابريل من عام 1986 حققت شهرة كبيرة في سن صغير إلا أن تلك الشهرة تعرضت لتخبطات عديدة وذلك على خلفية قضاياها مع جوني ديب التي تحولت في بدايتها لأحد أهم المؤثرات على مستوي العالم وضحايا العنف حسب رواياتها التي سرعان ما انهارت أمام خساراتها للقضايا على خلفية اتهامها بالكذب لتصبح بعدها كاذبة في نظر قطاع كبير من الجمهور ممن انقلب عليها حتى صمموا حملات دعائية تطالب باستبعادها من أعمال عديدة.

وربما لا يعرف البعض أن خسارة أمبر لقضيتها مع جونى ديب، جاءت بعد تسريب صوتى كشف أنها تعدت علي جونى أثناء مشاجرة بينهما خلال فترة زواجهما.