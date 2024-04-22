شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي يدرس اختيار أندرو جارفيلد ومايلز تيلر في فيلم عن المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن المخرج العالمى مارتن سكورسيزي يتطلع إلى اختيار النجمان العالميان أندرو جارفيلد ومايلز تيلر للعب دور البطولة في فيلمه الجديد عن المسيح، وفقًا لمجلة Variety، يتطلع المخرج إلى تجاوز نظام الاستوديو وتمويل الفيلم بشكل مستقل بعنوان A Life Of Jesus.

وكان قد اتخذ نفس النهج مع دراما Silence لعام 2016، والتي لعب فيها جارفيلد دور البطولة أيضًا، وأضاف التقرير أن جارفيلد يُتطلع إلى الدور الفخري أو للعب أحد التلاميذ، في حين تم ربط تيلر أيضًا بالعمل الجديد، ومع ذلك، ليس من الواضح بعد ما إذا كان الممثلون سيلعبون أدوارًا منفصلة أو إذا كان كلاهما قيد النظر في الجزء الرئيسي.

لن يعتمد الفيلم القادم على الكتاب المقدس بل على حياة يسوع – وهي رواية خيالية لحياة يسوع عام 1973 بقلم شوساكو إندو.

مزيد من التفاصيل حول الفيلم الجديد طي الكتمان حاليًا، لكن سكورسيزي أخبر مجلة أمريكا مؤخرًا أنها لن تكون "سردًا عاديًا ومباشرًا" يروي حياة يسوع وأوقاته.

وفي تحديث أحدث من مهرجان برلين السينمائي، اعترف المخرج بأنه لا يزال غير متأكد من كيفية تعامله مع الفيلم، وأضاف: "أنا أفكر في الأمر الآن، ولست متأكدًا تمامًا من نوع الفيلم، لكنني أريد أن أصنع شيئًا فريدًا ومختلفًا يمكن أن يكون مثيرًا للتفكير وآمل أن يكون مسليًا أيضًا، وبالتالي لست متأكدًا تمامًا حتى الآن من كيفية القيام بذلك".

وأضاف المخرج: "ربما أنال قسطاً من النوم ثم أستيقظ وستكون لدي فكرة جديدة عن كيفية القيام بذلك، خاصة أن احتمالات صنع فيلم، ومفهوم يسوع، وفكرة يسوع تنبع من خلفيتي التي نشأت في لوار إيست سايد، واهتمامي بالكاثوليكية، والكهنوت، الأمر الذي أدى على ما أعتقد، في النهاية إلى فيلم الصمت".