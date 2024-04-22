إبداع عالمى .. مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة بين أعمال هايدن وشوبرت وبيتهوفن

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن توجهات وزارة الثقافة لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع العالمى، حفلاً على المسرح الصغير لمجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة والتى ضمت آلات الفيولينة، الڤيولا ،التشيللو والبيانو تحت إشراف الدكتور محمود عثمان .

فمع احد ارقى الوان الابداع قضى الجمهور امسية كلاسيكية ضمت ابداعات عدد من عظماء الموسيقى فى العالم هم جوزيف هايدن، فرانز شوبرت ، لودفيج فان بيتهوفن وكارل فرولينج .

وكان الحفل قد شهد مشاركة العازفين منة الله نور الدين -طارق اشرف - احمد محمود - عبادة احمد - ميرنا سرور - روان على ( فيولينة ) ، دنيا حمدي - نورهان سامي- باهي تامر ( فيولا ) ، حسن حسام الدين - محمد احمد نور شاكر ( تشيللو ) وميرا نادر ( بيانو ) .

يشار ان موسيقى الحجرة تؤدى بواسطة عدد محدود من العازفين ، واستخدم تعبير موسيقى الحجرة لأول مرة فى القرن 16 الميلادى عندما كانت مجموعات صغيرة تعزف داخل القصور الملوك والامراء وتؤدى المعزوفات بدون قائد ( مايسترو ) و بذلك يحظى كل مؤد بحرية فنية أكثر في إطار النص الموسيقي المكتوب .