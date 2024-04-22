شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى أبو القنبلة الذرية.. كيليان مورفى سلط الضوء عليه وعرف الأجيال به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد العالم الشهير أوبنهايمر الذى اشتهر بلقب أبو القنبلة الذرية، والذى استطاعت السينما العالمية تعريف الجيل الجديد به مع فيلم حمل نفس الإسم من إخراج المخرج المميز كريستوفر نولان.

فيلم Oppenheimer ركز على شخصية العالم الراحل أوبنهايمر، الذى وصلت ابتكاراته إلى بناء أسلحة دمار شامل أنهت الحرب العالمية، وتسببت في قتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

فيلم Oppenheimer استطاع القائمون عليه إظهار تلك الحقبة بشكل مميز، كما نال العمل إشادات كبيرة خلال فترة عرضه العام الماضى 2023، بالإضافة لحالة ثناء كبير على دور كيليان مورفى الذى تقمص دور والد القنبلة الذرية بأفضل شكل ممكن.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، وجسد شخصية اوبنهايمر النجم العالمى كيليان مورفى كما شارك فيه النجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو، واقتربت إيراداته من المليار دولار حول العالم.