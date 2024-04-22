ميرنا وليد - بيروت - دائما ما يفاجئنا الممثل اللبناني بديع أبو شقرا بأدواره، فمنذ بداياته في مسلسل "طالبين القرب" لفت الجمهور، مرورا بنجاحات عديدة كـ "لمحة حب، شوارع الذل، لآخر نفس، ستيلتو، للموت" وصولا الى "ع أمل" المسلسل الذي حقق نسب مشاهدة عالية.
موقع "الفن" التقى بـ بديع أبو شقرا في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وأجرينا مقابلة معه تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع نذكر: "نجاح مسلسل ع أمل، رسالته للدكتورين فادي وزاهي الحلو، وماذا قال عن الممثلة ماغي بو غصن؟.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بديع أبو شقرا: "أشرب المتّة" ويتكلّم بلكنة أهل الجبل..ولندين جابر: "شو عملتي بالعالم؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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