شكرا لقرائتكم خبر عن الوصفة السحرية أول مسلسلات الأوف سيزون.. ويعرض قريبا على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر صناع مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيرى عادل وإسلام جمال، عرض العمل الفترة المقبلة على شاشات المتحدة ومنصة watch it، وهو العمل الذى يتكون من 45 حلقة، ويعد أول أعمال الأوف سيزون للشركة المتحدة في 2024، من إخراج خيرى سالم، حيث من المقرر أن ينطلق عرضه الفترة المقبلة بحسب الخطة الموضوعة لأعمال الموسم الصيفى .

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزومية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنوا داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط اعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في اطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



