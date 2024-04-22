شكرا لقرائتكم خبر عن "6 شهور" أحدث أعمال watch it الأصلية ويسجل أولى بطولات نور النبوى فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة أروما التحضيرات الخاصة بـ مسلسل 6 شهور الذى يسجل أولى بطولات النجم الصاعد نور النبوى المطلقة فى الدراما التليفزيونية، حيث تعمل الشركة على التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "6 شهور" من أعمال watch it الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ومن من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، ومن إخراج مصطفي صولي، ومشرف عام مصطفى العوضى، والمسلسل تدور احداثه في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث .

يشار إلى أن نور النبوى يعرض له حاليا فيلم "الحريفة" محققا أرقاما كبيرة وصلت لـ 74 مليون جنيه، من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجناينى .

وشارك نور النبوى في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع والده النجم خالد النبوى، كما شارك في بطولة المسلسل كلا من نشوى مصطفى، وحلا شيحه، وعدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز.