شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس مدينة كراكوف فى بولندا يشاهدون عروض مهرجان Sitfy poland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد عدد كبير من طلاب المدارس بمدينة كراكوف ببولندا عروض اليوم الأول من مهرجان Sitfy poland، وتفاعلوا مع العروض، وأبدى عدد كبير منهم إعجابه بها والتقطوا صورا مع صناع تلك العروض المسرحية .

عروض اليوم كانت من بولندا " Twór " تأليف وإخراج أدريان كولوس وهو من إنتاج مسرح AlterEgo ،والعرض الثاني من رومانيا عرض "لا تنتقموا منا" تأليف ايونوت بوكليد وإخراج ايلا نيستور و الانتاج " Teatrul de copii si tineret Vasilache، ومن المملكة العربية السعودية عرض "امرأة في ورطة " إعداد ميشيل منير وإخراج تركي باعيسى، وإنتاج فرفة جوقة المسرح، وشهدت العروض إقبالا جماهيريا واسعا وقبولا كبيرا من الجماهير .

مهرجان Sitfy poland يقام في الفترة من 20 -23 ابريل 2024 بمدينة كراكوف ببولندا العاصمة القديمة ذات التاريخ الحضاري والثقافي الكبير، وتتشكل اللجنة العليا من المخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسسا ورئيسا وبعضوية كلا من الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان ، الفنان زين رشاد المدير الفني للمهرجان والمؤسس المشارك من مصر ومقيم في بولندا ، مونيكا هس رشاد المدير التنفيذي المساعد من بولندا ، الدكتورة ماريجونا بكتيسي فيراتي من كوسوفو، الفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا، الاستاذ عمر الحمادي من الإمارات العربية المتحدة

وتتشكل لجنة تحكيمه من الفنانة الدكتورة انجي البستاوي من مصر ، والفنانة مروة قرعوني من لبنان ، والسينوغراف الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، و الدكتورة ماريجونا بيكتيسي فيراتي من كوسوفو، والفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا وقد كرم في حفل الافتتاح الفنان ميرساد فراتي من كوسوفو بدرع المهرجان في دورته الأولى

جدير بالذكر أن العروض المشاركة في مهرجان Sitfy Poland، والتي ستتسابق علي جوائز الدورة الأولي عرض" Twór " من بولندا، من رومانيا يشارك عرض "لا تنتقموا منا"، كما يشارك العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، ومن إسبانيا يشارك عرض " ماكسيما ستار" ، ومن سلطنة عمان يشارك عرض" شيء ما ينخر في رأسي "، ومن المملكة العربية السعودية يشارك عرض "امرأة في ورطة "، بالإضافة للعرض الاسباني Siemprevivas بالإضافة إلى العرض الشرفي وهو " جريمة قتل صغيرة بريئة " لدولة كوسوفو