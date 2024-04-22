بالصورة- زينة مكي تتألق وتستعرض أنوثتها.. وسعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية زينة مكي بأخر إلطلالاتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان ضيق باللون الرمادي >ات اكمام طولة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت زينة في يدها حقيبة مزينة برسمات الورود من دار أزياء Prada و صل سعرها إلى

و في وقت سابق، احتفلت الممثلة اللبنانية زينة مكي بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 4 نيسان/ أبريل، أمام الأهرامات في مصر. ونشرت زينة أمس مجموعة صور لها وثقت فيها احتفالها بعيد ميلادها في مصر، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن أنها كانت دائماً تخطط لان تقضي يوم ميلادها في مصر.

وكتبت زينة في تعليقها على الصور: "لفّة لزينة حوالين الشمس.. ٤٠٨ لفّات للقمر حوالين زينة..".

وأضافت زينة في تعليقها: "4 أبريل - من أرضي الروحية. حبي اللامتناهي لقد كنت أخطط منذ فترة طويلة للاستيقاظ في عيد ميلادي في القاهرة وقضاء اليوم هنا".

وتابعت: "بقعتي المفضلة على هذا الكوكب"، وختمت تعليقها معايدة نفسها "عيد ميلاد سعيد لي. في هذا الكون".