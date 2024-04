حنان أبو الضياء تكتب.. السعفة الذهبية الفخرية.. لعالم غني بالحكايات والألوان

ياسر رشاد - القاهرة - عاشقى أفلام الأنمي يعرفون قيمة "جيبلي " للرسوم المتحركة اليابانية، التي ملأت حياتنا ومخيلتنا بأكوان غنية بالألوان والروايات المبهرة، والجذابة وبالشخصيات التي تعلمنا منها الكثير ، والتي تعد واحدة من أعظم مغامرات الشغف بالسينما. لذلك لم يكن غريبا أن يمنحها مهرجان كان السينمائي السعفة الذهبية الفخرية هذا العام، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها مهرجان كان أعلى جائزة له لشركة بدلاً من فرد.

تأسس استوديو جيبلي في 15 يونيو 1985، وكان يرأسه المخرجان هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا والمنتج توشيو سوزوكي . كان لميازاكي وتاكاهاتا مسيرة مهنية طويلة في السينما اليابانية والرسوم المتحركة التلفزيونية وعملا معًا في مغامرة حورس الكبرى، أمير الشمس. هو فيلم مغامرات خيالي ياباني من إنتاج عام 1968 . إنه أول فيلم روائي طويل للمخرج إيساو تاكاهاتا وعمل عليه هاياو ميازاكي أيضًا . كان حورس بمثابة بداية شراكتهما التي أستمرت على مدار الخمسين عامًا الماضية عبر العديد من استوديوهات الرسوم المتحركة.

تدور أحداث الفيلم في مملكة شمالية غير محددة في النرويج القديمة ، ويبدأ الفيلم بحورس الشاب وهو يحاول محاربة مجموعة من "الذئاب الفضية"، ويوقظ بطريق الخطأ عملاقًا حجريًا قديمًا، يُدعى موج ينجح حورس في سحب شظية من كتف العملاق، والتي يتبين أنها سيف قديم وصدئ. يعلن العملاق أن هذا هو "سيف الشمس"، واعدًا أيضًا أنه عندما يتم إعادة تشكيل السيف، سيأتي إلى حورس، الذي سيُطلق عليه بعد ذلك "أمير الشمس".يكشف والد حورس، وهو على فراش الموت، أن عائلتهم جاءت من قرية ساحلية شمالية، والتي دمرها شيطان الجليد المرعب جرونوالد، وتركهم الناجين الوحيدين. قبل أن يموت، يحث والد حورس ابنه على العودة إلى الأرض التي ولد فيها والانتقام من القرية.

ومن الأفلام الجميلة التى قدمها الأستوديو " قلعة في السماء" هو أول فيلم رسوم متحركة من إنتاج ستوديو جيبلي. ضم فريق الإنتاج العديد من المتعاونين مع ميازاكي منذ فترة طويلة، والذين سيواصلون العمل مع الاستوديو على مدى العقود الثلاثة التالية. الفيلم مستوحى جزئيًا من رحلات ميازاكي إلى ويلز، حيث شهد آثار إضراب عمال مناجم الفحم عام 1984 . تُستخدم جزيرة لابوتا لتسليط الضوء على موضوع حماية البيئة، واستكشاف العلاقات بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا، وهو انعكاس لفلسفة ميازاكي البيئية. يقدم الأبطال الشباب أيضًا منظورًا فريدًا للسرد، نتيجة لرغبة ميازاكي في تصوير "صدق وخير الأطفال في عمله". تأثرت العديد من جوانب أسلوب بأساليب القرن التاسع عشر.

وفيلم بوركو روسو عام 1992 فيلم خيالي ومغامرة من تأليف وإخراج هاياو ميازاكي .تدور أحداث الفيلم حول مقاتل إيطالي سابق في الحرب العالمية الأولى ، يعيش الآن كصياد جوائز مستقل يطارد " قراصنة الهواء " في البحر الأدرياتيكي . ومع ذلك، فقد حولته لعنة غير عادية إلى خنزير مجسم . كان يُطلق عليه ذات مرة اسم ماركو باجوت (ماركو روسوليني في النسخة الأمريكية)، وهو الآن معروف للعالم باسم "بوركو روسو"، أي "الخنزير الأحمر" بالإيطالية .

سلط ميازاكي الضوء على السياق السياسي لصناعة الفيلم. وهو يعكس أن الصراعات التي اندلعت أثناء إنتاج الفيلم (مثل تلك التي حدثت في دوبروفنيك وأماكن أخرى) جعلت من بوركو روسو فيلمًا أكثر تعقيدًا وصعوبة. ثمة واقعية تاريخية وسياسية واضحة بالفيلم.

فاز فيلم ميازاكي المخطوفة (2001) وفيلم العام الماضي The Boy and the Heron بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم رسوم متحركة . كلاهما كانا أيضًا مبهر للغاية. حقق فيلم Spirited Away أكثر من 350 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، كما حقق فيلم The Boy and the Heron - الذي من المتوقع أن يكون آخر أفلام ميازاكي كمخرج - نجاحًا مماثلًا، حيث حطم مؤخرًا الأرقام القياسية في شباك التذاكر في الصين .تم عرض فيلم Spirited Away لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي، حيث فاز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، وكان فيلم The Boy and the Heron هو فيلم الليلة الافتتاحية العام الماضي في تورونتو.

The Boy and the Heron. يوصف بأنه "فيلم خيالي كبير"، خلال حرب المحيط الهادئ في طوكيو، يفقد ماهيتو ماكي والدته هيساكو في حريق بالمستشفى. والد ماهيتو، شويتشي، صاحب مصنع للذخائر الجوية ، تزوج من أخت زوجته الراحلة ، ناتسوكو، وقاموا بإجلاء منزلها الريفي. يواجه ماهيتو، بعيدًا عن ناتسوكو الحامل، مالك الحزين الرمادي الغريب الذي يقوده إلى برج مغلق، وهو آخر موقع معروف لعظمة ناتسوكو المعمارية.كاد سرب من الضفادع الخارقة للطبيعة أن يأخذ ماهيتو لكن ناتسوكو أنقذه بسهم صفير ، مما ألهمه لصنع قوسه وسهمه.

يحتوي The Boy and the Heron على ميزات السيرة الذاتية. يعكس بطل الرواية، ماهيتو ماكي، طفولة ميازاكي. كان والد ميازاكي، مثل والد ماهيتو، يعمل في شركة تعمل في تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت عائلة ميازاكي إلى الإخلاء من المدينة إلى الريف خلال الحرب. يثير حريق المستشفى في بداية الفيلم تشابهات شخصية مع فقدان ميازاكي لوالدته، التي كانت معروفة بآرائها القوية ويُعتقد أنها كانت مصدر إلهام للعديد من الشخصيات النسائية للمخرج. ارتباط ماهيتو العاطفي بوالدته يتوازى مع حب ميازاكي لوالدته.يحتوي الفيلم على رسالة خلق "عالم بلا صراع بأيديكم". فإن إيمان ميازاكي بقدرة الأطفال على تجاوز الأجيال السابقة في ظل ظروف صعبة يتجسد في عنوان الفيلم الياباني، والذي يقدم للأطفال الاختيار بين محاكاة فوضى حرب اليابان الماضية أو تشكيل مسار أفضل، وبالتالي يُظهر "التفاؤل المستمر" الذي يعد بمثابة "أعظم شهادة" على خيال المخرج.

فيلم المخطوفة ، متأثر بشدة بالفولكلور الياباني الشنتو البوذي ، تتمحور حول بطل الرواية، شيهيرو، ورحلتها الحدية عبر عالم الأرواح. الموقع المركزي للفيلم هو الحمام الياباني حيث تأتي مجموعة كبيرة ومتنوعة من المخلوقات الفولكلورية اليابانية، بما في ذلك كامي ، للاستحمام. يستشهد ميازاكي بطقوس الانقلاب عندما يستدعي القرويون الكامي المحلي الخاص بهم ويدعوهم إلى حماماتهم. يواجه شيهيرو أيضًا كامي من الحيوانات والنباتات. يقول ميازاكي عن هذا:

في زمن أجدادي، كان يُعتقد أن كامي موجود في كل مكان - في الأشجار والأنهار والحشرات والآبار وأي شيء. جيلي لا يصدق هذا، لكني أحب فكرة أنه ينبغي لنا جميعًا أن نقدر كل شيء لأن الأرواح قد توجد هناك، وعلينا أن نقدر كل شيء لأن هناك نوعًا من الحياة لكل شيء.

تمت مقارنة الفيلم بـ مغامرات أليس في بلاد العجائب ، حيث تدور القصص في عوالم خيالية ، وتنطوي على اضطرابات في المنطق والاستقرار، وهناك زخارف مثل الطعام الذي له صفات متحولة؛ على الرغم من عدم مشاركة التطورات والمواضيع الأخرى. من بين القصص الأخرى التي تمت مقارنتها بـ المخطوفة ساحر أوز ، وفيلم بينوكيو عام 1940 ، بمعنى أنها تحول البشر إلى خنازير بطريقة مماثلة التي تحول بها الأولاد في جزيرة بليجر إلى حمير.