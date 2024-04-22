أثارت الفنانة إليسا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفلها الغنائي الأخير في ميامي، ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد تداول رواد المواقع مقاطع مصورة تُظهر إليسا وهي تواجه صعوبة في الغناء وتتمايل بشكل غير طبيعي على المسرح، ما دفع البعض إلى التكهن بوجود مشكلة صحية لديها.

ولكن سرعان ما نفت إليسا هذه الشائعات مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن ما حدث كان مجرد شعور بالتعب بعد جولة الحفلات المكثفة.

يُذكر أن إليسا كانت قد أشعلت الأجواء في حفلها السابق في لوس أنجلوس، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وتداولوا مقاطع فيديو تُظهر عفويتها وحسن تواصلها مع جمهورها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إليسا فى مرمى الانتقادات في حفلها الأخير في ميامي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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