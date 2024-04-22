أصدرت محكمة التجمع بالقاهرة حكماً بحبس المذيعة إنجي حمادة عاماً، وذلك بعد إدانتها بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدر الترامادول، وذلك بعد ضبطها في قضية “فيديو المطبخ” الشهير الذي شاركها فيه البلوجر “كروان مشاكل”.

كما قررت جهات التحقيق فصل قضية إنجي حمادة عن قضية كروان مشاكل، وذلك بعد اتهامهما بنشر محتوى غير لائق على موقع “تيك توك”.

كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة فيديو المطبخ مع كراون.. تفاصيل الحكم على مذيعة مصرية بتهمة تعاطي المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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