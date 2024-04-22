نادية شكري: الغيرة دمرت حياتي وهذا سبب انفصالي عن سامي العدل -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة نادية شكري عن علاقتها بالسوشيال ميديا وقالت: "أنا بادخل على التيك توك وباحب أنصح الناس وخاصة البنات ومنها ماحدش يتجوز في سن صغيرة ودي من تجربتي الشخصية، لأن عيوب الجواز بدري أكتر من مميزاته".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "البنت لما تتجوز صغيرة بتبقى خارجة من بيت العيلة والدلع فتصطدم بمسئوليات كتير ومعاملة فيها غربة مع شخص غريب، فبتزعل وتاخد على خاطرها بسرعة وتعتبرها إهانة، الجواز مسئولية قبل ما يكون حب".

ولفتت نادية شكري: "من ضمن أسباب فشل جوازي إني كنت غيورة بزيادة، الغيرة دمرت لي حياتي ولو رجع بيا الزمن تاني مش هاتطلق من سامي العدل بدليل إني متجوزتش بعد منه وأهله دول أهلي لحد دلوقتي وسندي بعد ربنا وعائلة العدل حتى بعد الانفصال إخوتي وحبايبي".

وعن سبب انفصالها عن الفنان الراحل سامي العدل، أوضحت نادية شكري: "غيرتي الزائدة وتهوري وكنت سريعة الغضب وهذا كان سبب طلبي الطلاق منه".