"كل ما تكبر تحلى"..نانسي عجرم تظهر بـ"شورت قصير" والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار إليها عبر السوشيال ميديا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت نانسي، صورتين لها ظهرت فيهما مرتدية "شورت قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد اشتقت لكم.. خلف الكواليس، أعمل على العديد من المشاريع.. نتطلع إلى مشاركتها معكم عندما تكون جاهزة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "جمال" ، "أحلى وردة" ، "جمال الكون كله" ، "قمر"،

"محلاكي" ، "ست نانسي" ، "ما شاء الله" ، "كل ما تكبر تحلى".

وكانت نانسي عجرم، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc 1"، متحدثة عن وزنها: "حوالي 50 كيلو.. كيلو بالناقص أو كيلو بالزائد، أنا بحب الأكل وباكل فول مدمس وبيض وعيش، باكل على قد الـ 50 وبنتبه بعمل رياضة والأكل لذة من ملذات الحياة وأكيد بحب أعيشها وبحب أدوق من كل حاجة، بحب الطبخ بحب ملذات الحياة وأوقات بتعشي وأوقات لأ ولما بخرج بتعشي وبطلب من المنيو وباكل باستا

وأضافت: "أنا بس يمكن موضوع السكر والحلويات مبجيش جمبها ومابكلش كتير حلويات وباكل الحوادق أكتر والحلويات بغنيها بس، وباكل كنافة بالسنة مرة".

يذكر أن، نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تورنتو- كندا بشهر مارس الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد"، وقامت بتوجيه الشكر لجمهورها بعد انتهاء الحفل، حيث نشرت مقطع فيديو من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "شكرًا على الحب تورنتو".