نسرين طافش تنشر فيديو وهي ترقص .. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها أثناء تعلمها الرقص.

ونشرت نسرين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الرقص مش بس رياضة للجسم وأنا عم برقص بحس حالي بعالم ساحر.. كله جمال وحب وبهجة، يومكم حلو مثل قلوبكم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل الحب" ، "قمر" ، "ملكة" ، " حلوة كتير" ، "حمستيني للرقص" ، "جميلة جدا" ، "طاقة الإبداع" ، "رائعة".

يذكر أن، نسرين طافش تنتظر طرح فيلم "بنقدر ظروفك"، كما تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.