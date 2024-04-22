بعد حديثها عن قصة حب.. إشاعات ارتباط طاردت دينا الشربيني بسبب هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أثارت النجمة دينا الشربيني، حالة من الجدل عقب تصريحها، عن وجود قصة حب جديدة في حياتها.

دينا الشربيني خلال ظهورها ببرنامج "et بالعربي" مع الإعلامية ريم ميلاد، تحدثت عن حقيقة دخولها في قصة حب جديدة، وسبب تأخرها في ارتداء الفستان الأبيض، قائلة: "حقيقي معرفش .. إن شاء الله مفيش حاجة متأخرة"، وأضافت، أنها تعيش قصة حب جديدة.

وردا على سؤال "لو بقيتي أم تحبي يكون عندك ولد ولا بنت؟، فقالت دينا: "يكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي".

وجاءت إجابات دينا الشربيني، لتثير التكهنات والجدل حول صاحب قصة الحب الجديدة، وفي مقدمتهم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وطاردت دينا الشربيني، شائعات وجود قصة حب بينها وبين الإعلامي الإماراتي أنس بوخش بعد ظهوره معها بالعرض الأول لفيلم "شقو" في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، كان قد أجرى حوارا مع دينا الشربيني ضمن حلقات برنامجه الحواري ”ABtalks“، التي أجراها مع مجموعة من أبرز النجوم والنجمات منهم أحمد حلمي، وأنغام، وأحمد سعد.

وعقب مشاركة دينا الشربيني مع الفنان حسن أبو الروس في كليب أغنية بعنوان "فلتت مني" وظهورها معه في مهرجان الجونة السينمائي، ترددت أنباء عن وجود قصة حب تجمعهما.

وكانت دينا الشربيني على مدار سنوات مصدرا لجدل واسع بسبب النجم عمرو دياب، وكانت البداية عقب طرح أغنية "أجمل عيون" إذ أثيرت الأقاويل حول كونها مهداة لها.

وبعد مشاركة دينا الشربيني في كليب أغنية "أماكن السهر" مع عمرو دياب، وظهورها معه في أكثر من حفل، إلى جانب جولاته الفنية، زادت سخونة السؤال عن وجود قصة حب تجمع بينهما.

يذكر أن، دينا الشربيني خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد"، ودارت أحداثه حول "ليلى تيمور"دينا الشربيني التي تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.