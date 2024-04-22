شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "إن شاء الله ولد" يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد " للمخرج أمجد الرشيد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وسبق وحقق الفيلم علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد.

فيلم "إن شاء الله ولد" يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، والفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.

شهد الفيلم انطلاقته الأولى في فرنسا حيث حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزتين من المهرجان الأعرق في أول مشاركة لفيلم أردني بالمهرجان، كما مثّل الأردن في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم دولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عمل أول ضمن مسابقة السينما الأسيوية بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، جائزة أفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة من مهرجان شاشة آسيا والمحيط الهادي، وجائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل في مهرجان ميستك السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام للفيلم العربي إلى جانب فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.