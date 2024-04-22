شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض من إيطاليا وإسبانيا وسلطنة عمان بمهرجان Sitfy Poland اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان Sitfy Poland ثلاثة عروض في المسابقة الرسمية لعروض المونودراما وهي: العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، تأليف سارة جياكوميلي، وإخراج فالبونا شيبري، وإنتاج بالكان تيتر، كما يعرض من إسبانيا يعرض "ماكسيما ستار" تأليف سارة رويز فيرير، وإخراج خوسيه مالينو، وإنتاج سيا تراسباسارتي، ومن سلطنة عمان سيعرض اليوم "شيء ما ينخر في رأسي" تأليف أحمد الماجد، وإخراج يوسف البلوشي، وإنتاج مسرح مزون، وتبدأ العروض من الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساء.

مهرجان Sitfy poland يقام في الفترة من 20 -23 أبريل 2024 بمدينة كراكوف ببولندا العاصمة القديمة ذات التاريخ الحضاري والثقافي الكبير، وتتشكل اللجنة العليا من المخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسسًا ورئيسًا وبعضوية كل من الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان، الفنان زين رشاد المدير الفني للمهرجان والمؤسس المشارك من مصر ومقيم في بولندا، مونيكا هس رشاد المدير التنفيذي المساعد من بولندا، الدكتورة ماريجونا بكتيسي فيراتي من كوسوفو، الفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا، عمر الحمادي من الإمارات العربية المتحدة

وتتشكل لجنة تحكيمه من الفنانة الدكتورة إنجي البستاوي من مصر، والفنانة مروة قرعوني من لبنان، والسينوغراف الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، والدكتورة ماريجونا بيكتيسي فيراتي من كوسوفو، والفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا وقد كرم في حفل الافتتاح الفنان ميرساد فراتي من كوسوفو بدرع المهرجان في دورته الأولى.

جدير بالذكر أن العروض المشاركة في مهرجان Sitfy Poland، والتي ستتسابق علي جوائز الدورة الأولى عرض "Twór" من بولندا، من رومانيا يشارك عرض "لا تنتقموا منا"، كما يشارك العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة"، ومن إسبانيا يشارك عرض "ماكسيما ستار"، ومن سلطنة عمان يشارك عرض "شيء ما ينخر في رأسي"، ومن المملكة العربية السعودية يشارك عرض "امرأة في ورطة"، بالإضافة للعرض الإسباني Siemprevivas بالإضافة إلى العرض الشرفي وهو "جريمة قتل صغيرة بريئة" لدولة كوسوفو.

