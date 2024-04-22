قرار مفاجئ من عائلة الراحل صلاح السعدني بشأن واجب العزاء اليوم

اتخذت عائلة الفنان الراحل صلاح السعدني قرارًا عاجلاً قضى بإقامة العزاء دون تغطيّة أو تواجد للصحافة أو الإعلام.

واشار الممثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات للموقع المصري “في الفن” أن عائلة الراحل صلاح السعدني قرّرت أن يقام العزاء دون تغطية صحفيّة واقتصاره على المعزّين فقط.

واوضح “زكي” أن النقابة تضع خطّة عبارة عن ضوابط للتغطيّة الصحفيّة لجنازات وعزاء الممثلين.

ويقام عزاء الراحل صلاح السعدني مساء اليوم، الأحد، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان الممثل القدير، صلاح السعدني، قد توفي يوم الجمعة الفائت، عن عمر ناهز ٨١ عامًا.

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يُذكر أن آخر ظهور للراحل كان في عيد ميلاده الـ٧٧.

أما آخر تواجد فني للنجم الكبير صلاح السعدني كان في عام ٢٠١٣ من خلال مسلسل “القاصرات” للمخرج مجدي أبو عميرة.