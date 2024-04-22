ياسر رشاد - القاهرة - يعرض مهرجان أسوان لأفلام المرأة تشارك ثلاثة أفلام قصيرة من توزيعها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (20- 25 أبريل وهم الأذربيجاني حُطام للمخرجة سعاد جارا بمسابقة الأفلام القصيرة، والتونسيان أسترا للمخرجة نضال قيقة، ومش معروف للمخرجة هبة الذوادي وهو العرض العالمي الأول للفيلم.



حطام.. والتونسيان..مش معروف أفلام قصيرة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

نبذة عن الأفلام المشاركة:

حُطام تأليف وإخراج سعاد جارا، وبطولة أورخان اسكندرلي، سوري حسين، ريفكا خريبونوفا. تنطلق أحداث الفيلم عندما يعود محارب مخضرم إلى بلدته باحثًا عن السلام النفسي بينما يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تقع صدفة غير متوقعة تضعه في مواجهة مباشرة مع شياطينه الداخلية.

ميعاد العرض:

● الأربعاء 24 أبريل الساعة 5 مساءً بقاعة عرض أخناتون.

برنامج الأفلام التونسية:

● ميعاد العرض: الإثنين 22 أبريل الساعة 11:30 صباحًا بقاعة عرض أخناتون.

أسترا من تأليف وإخراج نضال قيقة ويدور الفيلم حول دالي الذي يعتني بابنته دوجا المصابة بمتلازمة داون. في أحد الأيام، وخلافًا لنصيحة زوجته، يأخذ دالي دوجا إلى مدينة ملاهي تسمى أسترا. في هذه الملاهي، يتم الكشف لهم عن عالم غريب. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان دبي السينمائي الدولي، وفاز بجائزة التانيت البرونزي ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

مش معروف من تأليف وإخراج هبة الذوادي وتبدأ الأحداث عندما يتم توصيل صندوق وهاتف ليحيى نيابةً عن شخص آخر. يجبر يحيى على لعب اللعبة نيابةً عنهم لإنقاذهم، وهنا يدرك أنه المختار. يُقدم له شخص غريب مهمة تمتد لمدة 12 ساعة لضمان بقائه. خلال هذا الوقت، يحيى يكتشف أسرارًا سابقة غير معروفة.