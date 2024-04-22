شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم المحارب أحمد بدوي بمركز الثقافة السينمائية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام أمسية سينمائية يوم الأربعاء 24 أبريل حيث يعرض فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما. وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم وذلك مع صناع العمل وأحد أبطال أكتوبر وما فعلوه من بطولات أثناء الحرب وتدير النقاش الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وفيلم (المحارب) هو فيلم تسجيلي ينتمي الي نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

وتقام الفعاليات في تمام السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف، والحضور مجاني للجمهور من كل الأعمار.