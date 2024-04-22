شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مطرب فرنسى بطلق نارى فى صدره.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب المطرب الفرنسي كينجي جيراك برصاصة فى صدره خلال هجوم فرنسي خلال حفل استقبال فى مخيم المسافرين فى بيسكاروس، حسبما ذكرت الصحف الفرنسية.

وتم نقل المغني إلى المستشفى في بوردو، حيث يرقد فى العناية المركزة، وتم إخطار سلطات إنفاذ القانون بالحادث بعد الساعة 5:30 صباحًا بوقت قصير ووصلت إلى مكان الحادث لتجد جيراك في "حالة خطيرة للغاية".

وسبق وفاز جيراك، 27 عامًا، بجائزة The Voice France عام 2014، وأفاد موقع BFMTV بأنه أصبح الآن أفضل، وقال مصدر فى التحقيق: إنه كان في معسكر للمسافرين حيث أصيب بسلاح ناري، تم تنبيه الشرطة فى حوالي الساعة 5.30 صباحًا، وعندما وصلوا واجههم حوالي 20 شخصًا رفضوا تقديم أى معلومات.



وأوضحت الصحف الفرنسية أن كينجي صرح للشرطة بأنه أساء استخدام سلاح اشتراه من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة، ما أدى إلى إطلاق النار عليه.