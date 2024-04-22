شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتبرع بفستانين لها فى مزاد خيرى لصالح راعى مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت المطربة إليسا بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ودخل الفستانان في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزادًا خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة لبلبة والفنانة سعاد حسني وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.