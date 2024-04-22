بعد إصابته بطلق ناري.. نقل المغني الفرنسي كينجي جيراك إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن إصابة المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك، فجر الإثنين بجروح خطرة جراء تعرضه لطلق ناري في الصدر، نقل على إثره إلى المستشفى في مدينة بوردو.

وأوضح التقرير، أنه في قرابة الساعة 5,30 صباح الإثنين، استُدعي رجال الشرطة إلى موقع استقبال المسافرين في بيسكاروس على ساحل المحيط الأطلسي، بعدما أصيب رجل بطلقة نارية في صدره.

ونُقل "جيراك" في حالة خطرة بشكل عاجل إلى مستشفى قريب في بوردو، وزال الخطر عن جيراك" في الصباح ولكن دون الإفادة بأي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

ويعد كينجي جيراك صاحب الـ 27 عاما واسمه كينجي ماييه وهو من جنوب غرب فرنسا، وعائلته من أصل غجري كاتالوني واشتهر عن طريق الصدفة نوعا ما على حد تعبيره، عندما نشر عمه في أغسطس 2013 مقطع فيديو له وهو يؤدي أغنية "بيلا" للمغني غيمس.

ثم فاز ببرنامج "ذي فويس" وبيعت ملايين من ألبوماته التي تتضمن أغاني ناجحة كثيرة بينها "كولور جيتانو" و "أندالوز" التي سجلت مئات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.