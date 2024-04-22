مهرجان القاهرة السينمائى يعلن عن موعد إقامه دورته الـ 45

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسه الفنان الكبير حسين فهمى، إقامة الدورة الـ 45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائى

وكان قد تم تأجيل إقامه هذه الدورة العام الماضى بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على أثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة .

كما استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته ال 45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مدير المهرجان .

عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث و مترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى عده مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن إصدارات المهرجان.

تولى زكريا عده مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة منذ عام 2017.

من ناحية أخرى، فقد تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم من 1 مايو و حتى موعد أقصاه 1 أغسطس المقبل و ذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائى

يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.