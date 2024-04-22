الفنان الإماراتي عبدالله بالخير يكشف عن رغبته في عدم الإنجاب -فيديو

أعرب الفنان الإماراتي عبدالله بالخير عن رغبته في عدم أن يصبح أبًا، وذلك بسبب عدم رغبته في الشعور بأنه يكبر في العمر.

جاءت تصريحات بالخير خلال مشاركته في برنامج “عندي سؤال” على قناة المشهد الإماراتية. وأوضح بالخير أن السؤال ليس حول رغبته في الزواج، وإنما حول رغبته في عدم الشعور بالشيخوخة وهو مازال يعتبر نفسه طفلاً، وفقًا لوصفه. وأضاف بالخير قائلاً: “تسمع عن طفل الأنابيب أو الطفل المعجزة، أنا يسموني طفل الأنبوبة أو الطفل المعجزة”.