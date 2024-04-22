شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لولوة.. وهذا ما قالته لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها لولوة، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت "شريهان"، صورة تجمعهما سويًا إلى جانب صور منفردة لها، وعلقت: "ابنتي الرائعة، حماك الله من كل سوء وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم، عيد ميلاد حبيبتي وانتي بخير، سعيدة صادقة، قوية، ناجحة، محققة ذاتك ومرتاحة البال".

وأضافت: "ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك، أما أنا فقلبي دقاته تنطق بحروف إسمك لأحيا كل يوم من جديد، قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا، عيد ميلاد سعيد لؤلؤتي".

يذكر أن، آخر أعمال شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

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