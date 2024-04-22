أبرزها "مقسوم" و"إلى ابني" و"وداعا جوليا".. جوائز الدورة الثالثة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن قائمة جوائز دورته الثالثة، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

جاء ذلك خلال حفل الختام الذي تضمن أيضا توجيه التحية للفنان الراحل صلاح السعدني وعرض مقتطفات من أبرز أعماله وإلقاء النجمتين ليلي علوي وإلهام شاهين كلمة رثاء عن عمدة الدراما المصرية، ثم توزيع الجوائز وجاءت كالتالي..

جائزة HAFF Golden Horizon لعام 2024:

ذهبت لفيلم "وداعا جوليا" وهو من إخراج محمد كردفاني.

جائزة لجنة التحكيم لعام 2024 الخاصة بالإخراج:

مُنحت الجائزة للمخرج أبو بكر شوقي عن فيلمه "هجان".

جائزة لجنة تحكيم لعام 2024 الخاصة بكتابة السيناريو: مُنحت الجائزة للفنان ظافر العابدين عن فيلمه "إلى ابني"، كما مُنحت أيضًا لـ صفاء المسعدي عن فيلم "إلى ابني".

جائزة لجنة التحكيم لعام 2024 الخاصة بالتمثيل:

ذهبت الجائزة للممثل عمر العطاوي عن مشاركته في فيلم "هجان".

جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير:

ذهبت الجائزة لفيلم "وذكرنا وأنثانا" وهو من إخراج أحمد الياسر.

جائزة المهرجان لأفضل فيلم طلبة لعام 2024:

ذهبت لفيلم "خطى أب" وهو من إخراج محمد علي.

جائزة لجنة التحكيم "تنويه خاص": حصل فيلم "بول يتحدث" للمخرجة روزانا قاسم على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

جائزة لجنة التحكيم "تنويه خاص": حصل الفيلم القصير "إذا غرقت الشمس في بحر الغمام" للمخرج وسام شرف على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

جائزة تصويت الجمهور: ذهبت الجائزة لفيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم وهو من إخراج كوثر يونس .

جائزة HAFF Platinum reel: ذهبت الجائزة لفيلم "إلى ابني" وهو من إخراج ظافر العابدين.

يشار إلى أن الدورة الثالثة للمهرجان، كانت قد شهدت العديد من الأحداث والفعاليات، أبرزها تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة الرائدة المصرية بمجال السينما عزيزة أمير، التي تمنح سنويا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

كما عرض المهرجان أبرز الأفلام التي تم إنتاجها خلال عام 2023، وتم إقامة مناقشات جمعت صناعها بالجمهور، من بينها فيلم "مقسوم"، و"إلى ابني"، و"رحلة 404"، و"الحريفة".

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.