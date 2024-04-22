بالزي العسكري.. شريف منير يروج لفيلم "السرب" استعدادًا لعرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان شريف منير الترويج لفيلم "السرب" استعدادًا لعرضه مطلع شهر مايو المقبل بدور العرض السينمائي.

ونشر "شريف" صورا من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو بالزي العسكري، وعلق: "فيلم السرب بجميع دور العرض.. دم المصريين خط أحمر".

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان شريف منير، الفنانة هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "السرب" من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتأجل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

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