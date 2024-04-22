بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. تامر حسني يحيي حفلا في العاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان تامر حسني يوم 25 أبريل المقبل ، حفلا في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء .

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء..الفنان تامر حسني يحيي حفلا في العاصمة الادارية الجديدة.



وقد أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته بموقع إنستجرام عن حفل تامر حسني، إذ كتبت الصفحة: انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفاليات ذكرى تحرير سيناء؛ يوم 25 ابريل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



إعلان تامر حسني بتقديم مهرجانا سنويا لطلبة المدارس

في سياق آخر ، سبق أن أعلن تامر حسني أنه بصدد تقديم مهرجانا سنويًا جديدًا لطلبة المدارس، وأطلق عليه مهرجان تامر حسني للمدارس، وذلك لحرصه الدائم على التواصل مع هؤلاء الطلبة، كما أكد أنه سيختار 50 مدرسة كل سنة يحتفل معها بهذا المهرجان، وكتب عبر حسابه بـ إنستجرام: عارف إن تكاليف حفلاتي بشكل وحجم المسرح وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس، فقررت أعمل مهرجان كل سنة وفيه أقوى التجهيزات العالمية، يوم بجمع فيه 50 مدرسة زي النهاردة، ونحتفل معاهم وسميناه مهرجان تامر حسني للمدارس والمهرجان، ده إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة.



وأشار تامر حسني إلى أنه تحمس لتقديم هذا المهرجان ردًا لجميل الطلبة في يوم التخرج أو بدء الموسم الدراسي، موضحًا: ياما فرحتوني بتعليقاتكم وبحضوركم افلامي، وسماعا الأغاني عشان كده حبيت أردلكم الفرحة دي بطريقتي.

اخر أعمال الفنان تامر حسني

وأعلن تامر حسني مؤخرًا تحضيره لفيلم سينمائي جديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ونشر تامر حسني صورة له مع أيمن بهجت قمر وسارة وفيق معلقا: توكلنا على الله.. بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان ري ستارت.. بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وفي سياق آخر، وجه تامر حسني رسالة لجمهوره، مؤكدا أنه مستعد لسماع مشاكلهم جميعا ومحاولة إيجاد حل لها معهم، وذلك بصفته إنسان مر بجميع مواقف الصعود والهبوط في حياته، ومشاكل عديدة ونجاحات أيضا