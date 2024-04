حنان أبوالضياء تكتب: عالم من «الإبهار - الرعب - السير الذاتية» فى سينما مايو 2024

ياسر رشاد - القاهرة -

كثيرا ما أحب أن أدخل إلى عالم السينما من خلال مقولة المخرج والمبدع الفرنسى الشهير، فرانسوا تروفو: هناك أكذوبة تقول «عندما تحب الحياة، أذهب إلى السينما».. إنه العكس تمامًا، عندما لا تحب الحياة، أو عندما لا تمنحك الحياة الرضا، تذهب إلى السينما.. وفى الواقع إن إحدى نقاط القوة العظيمة فى عالم السينما هى تنوعها، وهذا شيء يجب الاحتفاء به وانعكاسه فى الأفلام التى نشاهدها ونصنعها.. وفى شهر مايو ثمة مساحات كبير للتجربة الإنسانية بشكل مناسب فى الأفلام المعروضة به؛ إلى جانب قدر هائل من الإبهار والخيال.. وعشاق الفن السابع سيحصلون على وجبة درامية دسمة بين أفلام الرعب والخيال العلمى والسيرة الذاتية، وستكون لسينما الأجزاء مكان مميز فى مايو 2024.

مملكة كوكب القردة (Kingdom of the Planet of the Apes).. خيال علمى أمريكى من إخراج ويس بول وتأليف جوش فريدمان، تكملة لـ War for the Planet of the Apes (2017)، الجزء الرابع فى سلسلة Planet of the Apes والفيلم العاشر بشكل عام، الفيلم من بطولة أوين تيج فى الدور الرئيسى إلى جانب فريا آلان، وكيفن دوراند، وبيتر ماكون، ووليام إتش ميسى، بدأ التصوير الرئيسى فى أكتوبر 2022 فى سيدنى وانتهى فى فبراير 2023، ستصبح القرود عالية التطور هى الأنواع المهيمنة على الكوكب، يشعر بطل الرواية الجديد بوضوح بثقل المصير على كتفيه، أنها نقطة لبداية رائعة لبدء المقطع الدعائي، ترتدى القردة ملابس وتتحدث بطلاقة مثل البشر العاديين، كما أن تصميمات الشخصيات تستحضر الآن بشكل مباشر تصميم «Planet of the Apes» الأصلي، عندما نرى إنسان الغاب الذى كانت نوا تتحدث إليه، من المذهل أن ندرك مدى شبهه بالدكتور زايوس سيئ السمعة، وصولاً إلى قصة الشعر واللحية وحتى القماش الملفوف حول كتفيه، من المؤكد تقريبًا أنها ليست نفس الشخصية تمامًا، لأن اسمه راكا، الصوت هو صوت الممثل بيتر ماكون، تصل اللحظة الأكثر لفتًا للانتباه فى المقطع الدعائى لمجموعة من البشر البائسين، الذين يرتدون الفراء، ويهربون من مجموعة من القرود على الخيول، يجب أن يكون هذا سيناريو مألوفًا لأى شخص يتذكر السيناريو المشابه جدًا فى الجزء الأول من «كوكب القرود»، عندما شهد رائد الفضاء تشارلتون هيستون جورج تايلور المشهد نفسه بالضبط وهو ينكشف أمامه من مسافة بعيدة.

The Garfield Movie

يعتمد الفيلم على شخصية جارفيلد، قطة برتقالية سمينة، يتم تعريف شخصية جارفيلد من خلال السخرية والكسل والشراهة، حيث تُظهر الشخصية حبا خاصًا لللازانيا، مالكها هو جون آرباكل.. جارفيلد (بصوت كريس برات)، يكره يوم الاثنين، على وشك خوض مغامرة برية فى الهواء الطلق! بعد لقاء غير متوقع مع والده المفقود منذ فترة طويلة - قط الشارع القذر فيك (بصوت صامويل جاكسون) - يُجبر جارفيلد وصديقه الكلب أودى (بصوت هارفى جيلين) على ترك حياتهم المدللة تمامًا للانضمام إلى فيك فى رحلة مرحة، سرقة عالية المخاطر.

IF (2024)

فكرة الفيلم مبنية على الأصدقاء الخياليين (الأصدقاء غير المرئيين) هم ظاهرة نفسية واجتماعية تحدث فيها الصداقة مع شخصية أخرى فى الخيال بدلاً من الواقع المادى، هناك القليل من الأبحاث حول مفهوم الأصدقاء الوهميين فى خيالات الأطفال، أفاد كلاوسن وباسمان (2007) أن الرفاق الوهميين تم وصفهم فى الأصل على أنهم مخلوقات وأرواح خارقة للطبيعة يُعتقد أنها تربط الناس بحياتهم الماضية، كان لدى البالغين فى التاريخ كيانات مثل آلهة المنزل، و الملائكة الحارسة، وملهمات تعمل كمرافقين خياليين لتوفير الراحة والتوجيه والإلهام للعمل الإبداعي، ومن المحتمل أن الظاهرة ظهرت بين الأطفال فى منتصف القرن التاسع عشر عندما تم التركيز على مرحلة الطفولة باعتبارها فترة مهمة للعب والخيال، وفى الفيلم تكتسب فتاة صغيرة تُدعى بيا القدرة على رؤية أصدقاء الناس الخياليين، ويُشار إليهم باختصار باسم «IFs»، تكتشف بيا بعد ذلك أن جارتها كال تتمتع بنفس القدرة، الفيلم من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكى، يضم الفيلم طاقم عمل يضم رايان رينولدز، كراسينسكى، كايلى فليمنج، فيونا شو، آلان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبى والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.

هناك فيلم الرعب Tarot تأليف وإخراج سبنسر كوهين وآنا هالبرج (فى أول فيلم روائى طويل لهما) وشارك فى كتابته نيكولاس آدامز، الفيلم مقتبس من رواية Horrorscope التى صدرت عام 1992 للكاتب نيكولاس آدامز، الفيلم من بطولة هارييت سلاتر، وأدين برادلى، ولارسن طومسون، وجاكوب باتالون، تتمحور الحبكة حول مجموعة من أصدقاء الكلية الذين بدأوا يموتون بطرق مرتبطة بثرواتهم بعد قراءة بطاقات التارو الخاصة بهم، قبل نفاد وقتهم، عليهم العمل معًا لكشف اللغز.

ثلاثية الغرباء

فيلم الغرباء: الفصل الأول (The Strangers Chapter 1) ‏ من إخراج رينى هارلين، وسيناريو آلان آر كوهين وألان فريلاند، من قصة كتبها بريان بيرتينو، تلعب مادلين بيتش وفروى جوتيريز دور الزوجين، خلال رحلة على الطريق يتوقفا فى مكان لقضاء العطلات فى الغابة، يصبحون فريسة لعصابة غامضة من الغرباء الملثمين الذين يهاجمونهم دون سابق إنذار أو سبب، يلمح المخرج إلى أن الثلاثية، التى أكملها الغرباء: الفصل 2 والغرباء: الفصل 3، «ستكتشف ما يحدث لضحايا هذا النوع من العنف ومن هم مرتكبو هذا النوع من العنف».

وقام هارلين بتصوير الأفلام الثلاثة فى وقت واحد العام الماضى فى سلوفاكيا، حيث عمل مع المنتجين كورتنى سولومون ومارك كانتون، يقول المخرج: «إن الإنتاج كان بمثابة تحدى العمر، لكننى تقبلته أيضًا حقًا، فى صباح يوم الاثنين، كان بإمكانى تصوير الفصل الثانى، وبعد ظهر الاثنين كان بإمكانى تصوير الفصل الأول، وصباح الثلاثاء كان بإمكانى تصوير الفصل الثاني، كان تصوير الفصل الثالث أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للممثلين، والاستمرارية من حيث الماكياج وخزانة الملابس، ولمدير التصوير، لأننا أردنا إنشاء لغة بصرية تتطور بحيث تصبح الأفلام أكثر ملحمية.

Sight

Sight (2024) فيلم رؤية، سيرة ذاتية من إخراج وتأليف أندرو حياة، وبطولة تيرى تشين وجريج كينير، يدور الفيلم حول مينج وانج، وهو مهاجر صينى إلى الولايات المتحدة أصبح جراح عيون مشهورًا.

فيلم «Sight» يشارك به ممثلين صينيين تم تصويرهم باللغتين الإنجليزية والماندرين، كما يقوم ببطولته تيرى تشين فى دور الدكتور مينج وانج، لعب كينير الحائز على جائزة إيمى دور ميشا بارتنوفسكى، الشريك الطبى والصديق والمعلم للدكتور وانج.

حياة الدكتور مينج وانج هى قصة أمل رائعة، فى الوقت الذى يكون فيه العالم متعطشًا لقصص التحول والفداء، يستكشف الفيلم كيف يجب علينا أن نتوصل إلى السلام مع ماضينا قبل أن نمضى قدمًا فى الحاضر، ويستند إلى القصة الحقيقية الملهمة، يروى قصة صعود الدكتور وانج من الفقر والعنف الذى نشأ فى الصين فى الستينيات، إلى هجرته إلى الولايات المتحدة، وتغلب على التمييز العنصرى ليصبح جراحًا عالميًا ورجل أعمال طبيًا يصمم تكنولوجيا جديدة للمساعدة فى استعادة البصر لملايين الأشخاص، الأرواح صدرت السيرة الذاتية للدكتور وانج، «من الظلام إلى البصر: رحلة من المشقة إلى الشفاء»، فى عام 2016، وذكر ملخص الكتاب قصته المذهلة عن الإيمان والمثابرة، فعندما كان فى سن المراهقة، ناضل مينج ببسالة من أجل الهروب من واحدة من أحلك عصور التاريخ الثورة الثقافية فى الصين والتى تم خلالها ترحيل الملايين من الشباب الأبرياء إلى مناطق نائية ليواجهوا الحكم المؤبد بالفقر والأشغال الشاقة، من خلال إصراره وجهود والديه الدؤوبة لتوفير فرصة الحرية لابنهما، شق مينج طريقه فى النهاية إلى أمريكا وفى جيبه 50 دولارًا وحلم أمريكى فى قلبه، حيث سيحصل رغم كل الصعاب على درجة الدكتوراه فى علوم فيزياء الليزر وتخرج بامتياز مع أعلى مرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لقد اعتنق المسيحية وطرح أحد أهم الأسئلة فى عصرنا: هل الإيمان والعلم أصدقاء أم أعداء؟ - مما أدى إلى اختراعه تقنية حيوية متقدمة لاستعادة البصر.

قال الدكتور وانج: «أنا مندهش من إنتاج فيلم عن حياتي». «من خلال العيش فى العديد من الأحداث الدرامية التى مررت بها، لم أتوقع أبدًا أن يتم إخبارها للعالم، خاصة بهذه الطريقة المؤثرة، آمل أن يمهد هذا الفيلم الطريق لإلهام المزيد من القصص غير المروية لسماعها وإلهام الآخرين للمثابرة ومتابعة أحلامهم».