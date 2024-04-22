تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في العاصمة الإدارية ضمن احتفالات ذكري تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان تامر حسني، عن المشاركة في احتفالية ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

ونشر "حسني"، بوستر الحفلة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

واقترب تامر حسني من وضع اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد "ري ستارت"، تمهيدًا لبدء تصويره شهر أبريل الجاري، حيث من المقرر عرض الفيلم في صيف 2024.

فيلم "ري ستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، إخراج سارة وفيق، تأليف أيمن بهجت قمر.

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