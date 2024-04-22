"بنش مارك" تطرح تذاكر حفل آمال ماهر في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل شركة "بنش مارك" الترويج لحفل الفنانة آمال ماهر المقرر إقامته يوم 3 مايو المقبل في جدة بقيادة المايسترو وليد فايد في

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "فيسبوك" عن بدء طرح تذاكر الحفل عبر منافذها المختلفة وعلقت: "تم طرح تذاكر حفل الفنانة الكبيرة آمال ماهر، احجز تذكرتك ونشوفك في الحفلة 3 مايو".

تصدرت الفنانة آمال ماهر قوائم تريند موقع "إكس"، بعد تقديمها الحفل الذي أقيم على مسرح ماركيه، في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مساء الجمعة الماضي.

آمال، احتلت المركز الأول، في قوائم تريند موقع "إكس"، بعد نشرها مقاطع فيديو من الحفل، ووصفته بـ "كانت ليلة ماتتنسيش"، و"كانت ليلة من ألف ليلة وليلة".

وقدمت آمال، في الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، بقيادة المايسترو تامر فيظي، مجموعة من أبرز الأغاني، التي غنتها "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية"، و"أنا كويسة"، بالإضافة إلى أغنية "العيون السود" للمطربة الراحلة وردة.

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