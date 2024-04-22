وفاء عامر: مسلسل "حق عرب" كان في صدارة الأعمال الدرامية في رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن كواليس مشاركتها في مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، في شهر رمضان 2024.

وقالت عامر في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، اليوم الإثنين، إن سبب موافقتها على تجسيد شخصية صباح الجياش في "حق عرب"، هو تواجد اسم أحمد العوضي في المسلسل والتعاون مع شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية، متابعة: "أنا حبيت العمل مع العوضي لأنه كان بدأ التمثيل معانا في مسلسل الدالي مع الفنان الراحل نور الشريف".

وتابعت :"مسلسل حق عرب كان في صدارة الأعمال الدرامية في رمضان، مع أن كان في أعمال عظيمة أخرى"، مرادفة: "أنا مش بحب أقول العمل رقم واحد أو كان تريند، لكن لقيت في أعمال كتير عُرضت محدش شافها وبقت رقم واحد".

مسلسل "حق عرب" عرض في السباق الرمضاني عام 2024، بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، كارولين عزمي، دينا فؤاد، وليد فواز ورياض الخولي، إبراهيم السمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق.

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