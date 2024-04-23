بالفيديو: هكذا ردت شمس الكويتية على متابعة سألتها عن سر عدم ظهورها بدون مكياج

أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بعد ردها على سؤال من إحدى المتابعات حول سر عدم استغنائها عن المكياج في الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت شمس في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام: “يطلع شكلي نعال عيوني، أنا غاشة الناس بالفلاتر والمكياج عرفتي! لكن من غيرهم شكلي نعال”.

وأكدت شمس على أهمية التصالح مع النفس، قائلة: “يوم تتصالح مع نفسك ما حد يقدر يمسك إيدك يعورك، يعني واحد يقولك عجوز ولا شكلك فيه وفيه.. برد عليه باللي قاله.. أقوله أيوة اللي قولته هو أنا وأنا راضي، راح بيسوي صرصور ديروا بالكم باللي بيتقال لكم وما تخلون حدا يضايقكم بالكلام ويقولك أنت عجوز ولا كبرت ولا شكلك وحش ولا ولا.. تصالحوا مع نفسكم”.

يُذكر أن شمس الكويتية كانت قد انتقدت في مقطع فيديو سابق اعتماد الفتيات على المكياج بشكل مبالغ فيه، لافتة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الاعتماد على المكياج بشكل يومي.

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