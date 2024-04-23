ملكات جمال… شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ27 وتُشعِل السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 05:47 مساءً - احتفلت النجمة المصرية شريهان بعيد ميلاد ابنتها لولوة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“.

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

ونشرت “شريهان”، صورة تجمعهما سويًا إلى جانب صور منفردة لها، وعلقت: “ابنتي الرائعة، حماك الله من كل سوء وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم، عيد ميلاد حبيبتي وانتي بخير، سعيدة صادقة، قوية، ناجحة، محققة ذاتك ومرتاحة البال”.

ابنة شريهان

وأضافت: “ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك، أما أنا فقلبي دقاته تنطق بحروف إسمك لأحيا كل يوم من جديد، قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا، عيد ميلاد سعيد لؤلؤتي”.

لؤلؤة ابنة شريهان

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤة



مسرحية “كوكو شانيل”

يُذكر أن شريهان عادت الى جمهورها بعد غياب حوالى 20 عاماً بمسرحية “كوكو شانيل” التي عُرضت عبر منصة “شاهد vip” عام 2021، وشارك في بطولتها: سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم من نجوم الفن.

شريهان وابنتها لؤلؤة

أعمال فنية جديدة لـ شريهان

على جانب آخر، كشف السيناريست مدحت العدل عن تعاونه مع النجمة شريهان في أعمال جديدة بعد مسرحية “كوكو شانيل” التي عادت بها لجمهورها بعد غياب.

وقال مدحت العدل خلال لقائه في برنامج “بالخط العريض” من تقديم إيمان أبو طالب ويعرض عبر قناة “الحياة”: نحن بصدد عمل كبير لشريهان، مسلسل ضخم ومسرحية.

تابع متحدثا عنها: شريهان شخصية ملهمة جدا وتتعامل مع الفن حتى الآن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل الصغيرة والمجهود الكبير وهي على المسرح تشعر أن عمرها 16 عاما.

وكانت شريهان عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عاما بمسرحية “كوكو شانيل” التي عرضت عبر منصة”شاهد vip” عام 2021.

مسرحية “كوكو شانيل” من بطولة شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسرحية من إخراج هادي الباجوري.

ومسرحية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، وبدأ العمل على المسرحية قبل 5 سنوات.

الخليج 365

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