نيللي كريم ومحمد ممدوح يتصدران بوسترات منفردة لفيلم "السرب" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "سينرجي" الشركة المنتجة لفيلم "السرب" الترويج له استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائي مطلع شهر مايو المقبل.

ونشرت "سينرجي" بوسترات منفردة لعدد من أبطال الفيلم منهم النجمة نيللي كريم عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وعلقت عليها: "انتظروا هند زوجة الأمير في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

كما كشفت "سينرجي" عن بوستر منفرد للفنان محمد ممدوح وعلقت عليه: "انتظروا الأمير أبو أسعد الحمراوي في فيلم السرب".

ويواصل نجوم عمل "السرب" الترويج لأدوارهم بأحداث الفيلم، حيث قام الفنان شريف منير خلال الساعات القليلة الماضية بنشر صور له من كواليس التصوير وظهر خلالها بالزي العسكري فور وصوله أحد القواعد العسكرية".

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب حيث يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان شريف منير، الفنانة هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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