يسرا توجه رسالة إلى الجمهور السعودي بعد العرض الأول لـ فيلم "شقو" في الرياض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة من العرض الأول لفيلم "شقو" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "يسرا" الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم شقو بالرياض.. شكرًا لكل الجمهور السعودي على الاستقبال العظيم".

والتقطت يسرا صور تذكارية مع الجمهور السعودي الذي حضر لمشاهدة "فيلم شقو" من داخل صالات العرض.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.

اقرأ أيضا..

عمرو أديب يشيد بـ مها سليم بسبب "نعمة الأفوكاتو".. ومحمد سامي: منتجة فنانة

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي 2