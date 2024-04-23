شقيق المخرج مجدي أبو عميرة يجري عملية جراحية دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج مجدي أبو عميرة، عن خضوع شقيقه شكري أبو عميرة لعملية جراحية دقيقة، دون الكشف عن طبيعتها.

وكتب "أبو عميرة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعواتك لشقيقي الغالي شكري أبو عميرة.. يجري اليوم جراحة دقيقة".

ونشر شكري أبو عميرة، منذ 3 أيام، منشور عبر حسابه على موقع "فيس بوك" : دعواتكم.. سيتم إجراء عملية جراحية هذا الأسبوع".

وأخرج مجدي أبو عميرة، مسلسل عتبات البهجة، الذي عرض في رمضان 2024، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

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