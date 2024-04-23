عبد المجيد عبد الله|حفل جديد في الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان عبد المجيد عبد الله جمهوره، في حفل غنائي جديد في الكويت، وذلك ضمن موسم حفلات الربيع المقام هناك.

يأتي الحفل على مدار ليلتين متتاليين 9 و 10 من مايو الجاري، على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث حفلات عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض والبحرين، وحققت نجاح جماهيري كبير وحضور جماهيري كامل العدد، بجانب بعض من جولاته العربية القادمة مرة أخرى في البحرين والكويت.

كلمات أغنية أنا أضحك عبد المجيد عبد الله

كان قد طرح عبد المجيد عبد الله أخيرًا أغنية أنا أضحك من كلمات تركي، ألحان طارق محمد، وتقول كلماتها “انا اضحك لكن انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه. وتذوبني وتخط اسمه توديني وتجيب انا اضحك لكن ضحك تيتك لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيبي انا واقف لكن لو تمر نسمح. تحطمني وتذوبني توديني وتجي انا مليان”.

أغاني عبد المجيد عبد الله 2023

بجانب “ماعاد يمديني”، التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ماعاد يمديني ولا عاد يمديك قلوبنا حبت ولا استاذنتنا الحب ماهو بديني ولا ايديك لا هبت رياح المحبه خذتنا صعبه تخليني وانا صعب اخليك لو نترك دروب الغلا ماتركتنا انا على الله ماهقيت التقي فيك ابوس راس الصدفه اللي جمعتنا الود ودي في عيوني اخبيك ونطير انا وانت بسما عاطفتنا الشوق باين فيني وباينن فيك لا جينا نخفيه العيون فضحتنا

إضافةً إلى أغنية “كلمتين”، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها"قبل لا انسى بخاطري هالكلمتين بسألك كم مره نعيش الحياه بسألك مره نعيش او مرتين والتعب ِشلٌي نبي نجني وراه شوف عينك حظ غيرك قلتها لك في وضوح لو نصيبي من نصيبك من يديني ماتروح كانك مسوي خطيه كلنا ذنوب وخطايا اعتذارك لي هديه واغلى من كل الهدايا ودي هالدنيا الوسيعه ماتضيق الا معاك أرخِص الغالي وابيعه واشتري لحظة لقاك خذها لك مني وصيه وانا ما اخون الوصايا لو يدور الوقت فيه مسكنك بين الحنايا ".