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تركي آل الشيخ يعلن إطلاق الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "الرحلة الإبداعية حول المملكة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودةي، انطلاق الموسم الرابع من برنامج اكتشاف الموهوبين والمبدعين "الرحلة الإبداعية حول المملكة".

ونشر تركي آل الشيخ، فيديو لبرنامج اكتشاف المواهب والمبدعين، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: لكل الموهوبين والمبدعين في انطلاق برنامج (الرحلة الإبداعية حول المملكة) لاكتشاف المواهب بنسخته الرابعة".

وأضاف أن برنامج (الرحلة الإبداعية حول المملكة) ينظم برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع "Mbc Academy ME".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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