أحمد خيري: الـ"ستاند أب كوميدي" مختلف عن أي فن يتم تقديمه على المسرح لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استضاف الإعلامى أسامة كمال، نماذج من مقدمي فقرات "ستاند أب كوميدي"، وهم "خيري وبولا ومروان"، في حلقة اليوم الثلاثاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، للحديث عن مستقبل هذا الفن في مصر.

ومن جانبه قال أحمد خيرى مقدم ستاند أب كوميدي، إنه هناك فرق بين مقدم الأستاند أب كوميدي والمونولجست، موضحًا أن الـ "ستاند أب كوميدي" يختلف عن أي فن يتم تقديمه على المسرح، خاصة المونولوجست قائم أكثر على الغناء أو إلقاء النكات على الجمهور، ويسمى "وان مان شو"، لأنه يرتدي ملابس معينة.

وأضاف أن مقدم الستاند أب كوميدي يتحدث في الـ"مايك"، ويتكلم بشخصه في موضوع ينتقده أو موقف حدث له، ولا يوجد معه أي وسائل مساعدة، مردفا: "كنا بنعزم مديرينا في الحفلات وعارفين إننا بنتكلم عليهم، عادي إحنا بنهزر".

بينما أوضح مروان فارس مقدم ستاند أب كوميدي، أن "ستاند أب كوميدي" هو تطور للمونولجست، موضحا أنه يتم الحديث عن الظروف البيئية التي تحدث من حولنا.

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