بالصور- ساندرا رزق تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. وسعر إطلالتها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تحمل باقة كبيرة من الورود.



إرتدت ساندرا فستاناً قصيراً باللون البيج من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت ساندرا في يدها حقيبة من دار أزياء Goyard، يصل سعرها إلى 2,928 دولار أميركي.

وإنتعلت صندل مفتوحاً من الجلد، من Hermès، يصل سعره إلى 1,178 دولار أميركي.



